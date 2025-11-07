  • Aiello del Friuli
Dorina festeggia 110 anni, record di anzianità

Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Spegne oggi 110 candeline la signora di Pasian di Prato Dorina Cecotti, che conquista il primato di donna più anziana del Friuli Venezia Giulia oltre ad essere tra le 22 persone più anziane d’Italia. Dorina è nata il 7 novembre 1915 a Campofomido appena un anno dopo l’ingresso dell’Italia nella Prima guerra mondiale. La sua vita attraversa due conflitti mondiali e ben tre pandemie: la spagnola, la Sars del 2004 e il Covid. Una longevità straordinaria che l’ha vista vivere il passaggio dal Regno d’Italia alla Repubblica, assistere a decine di cambi di governo nel mondo e alla guida della Chiesa con l’elezione di dieci Papi. Rimasta vedova giovanissima, Dorina ha cresciuto da sola il suo unico figlio, portando avanti una vita segnata da sacrifici, resilienza e forza d’animo. Grande festa oggi per lei alla Zaffiro di Martignacco dove hanno preso parte anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, la sindaca di Pasian di Prato Juli Peressini e l’assessora di Martignacco Valentina Bordet.

