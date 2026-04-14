Dossi, consegnate 1300 firme: De Toni promette la sostituzione

È avvenuta la consegna delle firme raccolte contro i dossi in plastica a Cussignacco al sindaco Alberto Felice De Toni.
Presenti tra i promotori il consigliere comunale di Identità Civica ed ex vicesindaco Loris Michelini, il vicepresidente di Identità Civica Claudio Cattarossi, insieme a due rappresentanti del comitato No ai Dossi Killer.
Al termine dell’incontro, il sindaco De Toni ha promesso che i dossi verranno rimossi per essere sostituiti con una soluzione alternativa.
“Speriamo che sia una promessa mantenuta in tempi brevi”, dicono i promotori, che però rilanciano: l’obiettivo resta la rimozione definitiva, senza nuove installazioni.