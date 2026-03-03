Dubai dopo gli attacchi: calma apparente, strade insolitamente vuote

Situazione tranquilla a Dubai dopo i recenti attacchi, ma la città appare insolitamente silenziosa. Nonostante non si registrino tensioni visibili, la popolazione sembra aver scelto la prudenza.
Le grandi arterie stradali, solitamente congestionate dal traffico e prese d’assalto da auto e mezzi pubblici, oggi si presentano quasi deserte: tre corsie normalmente affollate risultano sorprendentemente vuote.
Poca presenza anche nelle zone turistiche simbolo della città.
Come si vede dalle immagini, anche all’Atlantis The Royal si registra un’affluenza ridotta. L’hotel di lusso si trova sulla mezzaluna, dell’isola artificiale di Palm Jumeirah, una delle aree più esclusive e frequentate di Dubai.
Al momento la situazione resta sotto controllo: nessun segnale di disordini, ma una città che, almeno per ora, sembra aver rallentato il proprio ritmo abituale.