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Due anni dopo il Natisone la mamma di Patrizia “Non dimenticatela”

Per rendere indelebile l’amore verso la figlia ha tatuato sul braccio il nome di Patrizia, accompagnato da ali d’angelo e dalla parola ‘amore’
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due anni dopo la tragedia del Natisone, il ricordo di Patrizia Cormos continua a vivere negli amici e nella sua famiglia. La mamma Mihaela chiede che nessuno dimentichi quei ragazzi e quell’ultimo abbraccio diventato simbolo di una tragedia .

Per rendere indelebile l’amore verso la figlia ha tatuato sul braccio il nome di Patrizia, accompagnato da ali d’angelo e dalla parola ‘amore’.

Domenica nel ponte Romano di Premariacco, sarà appesa una lettera scritta da un amico. Parole intime, in cui Patrizia viene ricordata come ‘una persona magnifica’, sempre pronta ad aiutare gli altri, capace di rendere speciale ogni momento. Nella lettera si legge anche: ‘Hai lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori’. Un ricordo che, a due anni dalla tragedia, continua a tenere viva la sua presenza.

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