Ecosistema Urbano: Pordenone 5ª in Italia, Udine scende al 50° posto

Presentata la trentaduesima edizione di Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che analizza 106 città italiane. In Friuli Venezia Giulia Pordenone è la migliore, al quinto posto nazionale, seguita da Trieste al ventiquattresimo, Gorizia al trentaduesimo e Udine al cinquantesimo. Dai dati emerge un lieve miglioramento della qualità dell'aria, ma cresce la produzione di rifiuti con una media di 496 chili per abitante e aumentano i consumi d'acqua e le perdite di rete, che superano il 33%. Trieste si distingue per il trasporto pubblico, Gorizia per il verde urbano e Pordenone per gli impianti a energia rinnovabile. Tra le criticità restano la mobilità a Udine e la qualità dell'aria a Pordenone, con un tasso di motorizzazione ancora tra i più alti in Europa.