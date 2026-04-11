Esercitazione antincendio a Lignano, test superato per il nuovo impianto

Si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, un’importante esercitazione per testare il nuovo impianto antincendio realizzato con fondi regionali della Protezione civile lungo via Tagliamento, via delle Terme e via delle Arti. Un’infrastruttura, che si estende per oltre due chilometri di linea e rappresenta un intervento strategico per la tutela del territorio.

Durante la prova sono stati accesi all’interno della Pineta di Riviera alcuni fumogeni per simulare un principio di incendio e verificare l’efficacia dell’innovativa telecamera termica installata sull’acquedotto di Pineta. Il dispositivo si è dimostrato in grado di rilevare tempestivamente la presenza di fumo, segnale precoce di possibili roghi, attivando immediatamente il sistema di allerta.

Particolarmente rilevante è stato il test sul campo per verificare l’efficacia del sistema di distribuzione dell’acqua. Sono state sperimentate diverse tipologie di assetto: dalla linea diretta, con collegamento delle manichette direttamente all’idrante e in modalità “rimandata”, ovvero l’idrante alimenta un’autobotte che eroga acqua attraverso le bocchette direttamente all’interno del bosco.

«L’area interessata dall’intervento si estende per circa 117 ettari e costituisce un contesto naturalistico di grande pregio, ma al tempo stesso vulnerabile, già teatro in passato, di episodi di incendio e l’esercitazione di oggi – commenta l’Assessore comunale alla Protezione civile Marco Donà – ha rappresentato un momento significativo di collaborazione interforze, coniugando prevenzione e capacità di pronto intervento, tecnologia avanzata e coordinamento tra Enti».

«L’obiettivo condiviso – aggiunge Donà – è quello di garantire un livello sempre più elevato di sicurezza per il territorio, la comunità residente e i turisti».

Le prove hanno consentito anche di valutare l’eventuale necessità di implementare ulteriori dotazioni, al fine di garantire maggiore disponibilità e funzionalità del sistema in caso di emergenza reale.

Al termine dell’attività, dall’Assessore Donà è stato espresso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti per la disponibilità, la professionalità e il lavoro svolto, elementi fondamentali per il successo dell’iniziativa.

Erano presenti:

– 10 Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lignano Sabbiadoro con l’ausilio di 5 mezzi;

– 1 funzionario del Comando provinciale di Udine dei VVFF;

– 12 volontari del gruppo comunale di Protezione civile anche loro con 5 mezzi al seguito;

– 4 funzionari della Protezione civile regionale;

– 2 agenti del Corpo forestale della Stazione di Cervignano del Friuli;

– 3 agenti del Comando di Polizia locale di Lignano Sabbiadoro;

– 2 Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana.