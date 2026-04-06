Estate 2026, spiagge Fvg: tra prezzi stabili e rincari contenuti

Il litorale del Friuli Venezia Giulia si avvicina alla stagione estiva 2026 con un quadro complessivamente stabile ma differenziato.

A Lignano Riviera i prezzi restano invariati rispetto al 2025 e la domanda è già molto alta: esauriti gli ombrelloni dei bagni spiaggia 1, 2 con apertura prevista per fine aprile.

A Lignano Sabbiadoro si registrano invece aumenti contenuti, attorno al 3 per cento. Ritocchi legati soprattutto ai costi di gestione, ma accompagnati da nuovi servizi e da un’offerta sempre più ampia pensata per famiglie e turisti stranieri.

Lignano Pineta gli aumenti sono simili ma con una forte attenzione alla qualità dell’offerta: stabilimenti più attrezzati, servizi rinnovati e una proposta orientata a famiglie e turismo fidelizzato, con listini aggiornati ma ancora competitivi rispetto alle principali località dell’Alto Adriatico.

A Grado, infine, gli aumenti si attestano tra il 3 e il 4 per cento, ma con formule differenziate e agevolazioni per gli abbonati. E proprio qui si sperimentano nuove iniziative: il pic-nic in spiaggia a Pasquetta, al bar 1, con cestini appositamente preparati dalla GIT.