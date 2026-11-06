Eureka, Pordenone capitale dell’economia culturale e creativa

Con 103 imprese culturali e creative in esposizione, oltre 300 incontri B2B gestiti e un ricco programma di 30 workshop tematici, la terza edizione di Eureka si consolida come l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per il comparto. L’appuntamento, ospitato negli spazi di Pordenone Fiere, non è soltanto una vetrina di prodotti e servizi, ma un vero e proprio punto d’incontro per fare il bilancio sulle priorità del settore e sulle sfide del futuro, a partire dall’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie.

L’evento mette in luce la straordinaria forza di un comparto che, a livello regionale, genera il 5,8% dell’economia del Friuli Venezia Giulia, traducendosi in 2,2 miliardi di euro di valore aggiunto e garantendo l’occupazione a oltre 33.000 lavoratori.

“Eureka è l’appuntamento biennale italiano per le imprese culturali e creative e per questo settore centrale della nostra economia”, ha spiegato Elena Mengotti, direttrice del Servizio Formazione ERPAC FVG. “La fiera offre la misura di quanto la cultura sia motore trainante: quest’anno affrontiamo temi cruciali come l’impatto dell’IA sulle professioni creative, accogliendo momenti formativi dedicati, come quello curato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro o i workshop dell’Ordine degli Psicologi sulla gamification e il gioco in azienda”.

Tra le tre grandi arene tematiche e un programma fitto di incontri, l’edizione di quest’anno ha visto anche una rinnovata apertura verso le nuove generazioni. “Registriamo un valore aggiunto importante rispetto alle edizioni precedenti”, ha sottolineato il presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti. “Abbiamo un parterre di ospiti di primissimo piano che continua a animare i dibattiti sull’attualità e sulle prospettive future. La grande soddisfazione di quest’anno è vedere una risposta straordinaria dai giovani e dai ragazzi: sono pronti ad ascoltare e a fare tesoro delle opportunità offerte da questa fiera”.