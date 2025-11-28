Europa e Impresa: a Udine il futuro dell’artigianato FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Europa e Impresa: prospettive, opportunità e sfide per l’artigianato Fvg e italiano: è questo il tema su cui oggi al Centro congressi di Udine Fiere, Confartigianato Imprese Udine in collaborazione con Confartigianato-Imprese Pordenone, nell’anno in cui celebrano l’80° di fondazione, ha chiamato a confronto rappresentanti delle massime istituzioni europee, italiane e regionali, per analizzare il presente e delineare il futuro economico della piccola e media impresa e dell’artigianato, nella cornice dello scenario internazionale e al termine del programma Pnrr. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Cciaa di Pordenone-Udine, nell’ambito del progetto «Arti e Mestieri 2025: storia, tradizione e futuro dell’Artigianato friulano».

«Da generazioni, gli artigiani friulani costruiscono valore, bellezza e lavoro. Oggi, in un’Europa in continua trasformazione, le piccole imprese restano il cuore pulsante dell’economia reale: capaci di innovare, custodire il territorio e creare comunità – sottolinea il presidente Tilatti -. Guardare all’Europa significa guardare avanti: verso nuove opportunità, nuove competenze e una nuova stagione di fiducia. Perché solo chi conosce le proprie radici può costruire davvero l’Europa di domani».