Facchini sull’aggressione: problema educativo

Quando fenomeni violenti diventano comuni anche in quella parte di popolazione più vulnerabile ed esposta, quella dell’adolescenza e della preadolescenza, significa che il problema è sociale, soprattutto se pensiamo che l’età della violenza si sta abbassando sempre di più”. Con queste parole l’Assessore Arianna Facchini commenta di violenza tra minori avvenuto ieri. Associare tutti gli episodi di violenza giovanile, anche se aggravati da dinamiche di gruppo, al fenomeno delle “baby gang” è però riduttivo e scorretto”, aggiunge. “Nella maggior parte dei casi si parla di disagio ed episodi di bullismo. All’origine di questi comportamenti violenti c’è un problema educativo e soprattutto sono presenti disagi che non vengono recepiti o sminuiti e ignorati. Facchini poi continua sul ruolo delle istituzioni, quello di “avvicinare i ragazzi, accorciare la distanza tra loro e un mondo che non sentono vicino né coinvolgente, ma soprattutto dare loro spazi di relazione veri, fisici dove incontrarsi e avere socialità. L’impegno che il Comune di Udine mette in campo – spiega – è concreto in tal senso, sia con un piano di riqualificazione strategica di aree di aggregazione nei quartieri. L’episodio non si è consumato all’interno del Comune di Udine – conclude – ma i ragionamenti sul tema, oltre al territorio dell’hinterland, interessano da vicino anche la nostra città e necessitano di un dialogo istituzionale ampio”.