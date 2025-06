Fagagna in movimento: sport, natura e inclusione contro il diabete

Sport, movimento e benessere al centro dell’iniziativa che sabato 21 giugno ha coinvolto un ampio pubblico tra le colline di uno dei borghi più belli d’Italia. Organizzato dall’Associazione Proposta per Fagagna, l’evento, denominato “Con lo sport a Fagagna la glicemia ci guadagna”, ha offerto un pomeriggio di attività fisica gratuita aperta a tutti, con l’obiettivo di promuovere i benefici dello sport per la salute, anche per chi convive con il diabete.

Moltissimi i partecipanti, provenienti da Fagagna e dai comuni limitrofi, con una presenza trasversale per età: bambini, giovani, adulti e anziani hanno preso parte alle attività in programma, tra cui yoga, golf, tennis, padel, mountain bike e camminata, tutte condotte da istruttori qualificati.

Il ritrovo si è svolto alla Baita degli Alpini, immersa nella natura, punto di partenza verso le varie sedi coinvolte nell’iniziativa, tra cui lo Sporting Club Moruzzo e il Villaverde Hotel&Resort.

«Lo sport è un alleato prezioso per la salute fisica e mentale, aiuta a contrastare sedentarietà e sovrappeso, e migliora la qualità della vita – ha commentato Elena Rosso, infermiera dell’Ospedale di San Daniele del Friuli e consigliere comunale di Fagagna –. La risposta della comunità dimostra quanto ci sia sensibilità su questi temi».

Presente anche il consigliere regionale Igor Treleani: «Anche le persone con diabete di tipo 1, con i giusti accorgimenti, possono praticare sport fin da piccoli. È fondamentale promuovere un messaggio di inclusione: movimento, alimentazione corretta e terapie sono strumenti di benessere per tutti».