Farfalle nella Testa premiata come eccellenza dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine

La cooperativa Farfalle nella Testa di Bordano è stata tra i protagonisti della Premiazione dell’economia e dello sviluppo 2025, l’evento annuale organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine che ha celebrato il lavoro e l’impegno delle imprese che contribuiscono attivamente alla crescita del territorio. La cerimonia si è tenuta lunedì 17 novembre al Teatro Verdi di Pordenone, alla presenza di autorità istituzionali, imprenditori e rappresentanti delle eccellenze regionali.

Farfalle nella Testa si è aggiudicata il Premio Impresa Ambiente Cultura, grazie al suo impegno nella divulgazione scientifica e ambientale, nell’educazione, nella ricerca e nel turismo sostenibile. Questa la motivazione: “La cooperativa ha consolidato la propria posizione come punto di riferimento nella creazione, allestimento e gestione di esposizioni di insetti aperte al pubblico, di progetti di valorizzazione turistica territoriale, curando la gestione di mostre, di musei e di campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali”.

“Esprimo profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferitoci – afferma Armando Masci, vicepresidente della cooperativa Farfalle nella Testa -, che rappresenta una conferma concreta dei progressi compiuti negli anni, frutto di un impegno costante per la crescita, la cooperazione e lo sviluppo. La nostra cooperativa ha saputo promuovere progetti innovativi e avviare collaborazioni significative a livello regionale, fungendo da vero e proprio volano per il territorio intorno alla Casa delle Farfalle di Bordano. Siamo convinti che sostenere iniziative capaci di generare valore, cultura e benessere per la comunità sia la strada migliore per costruire un futuro condiviso e sostenibile. Un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio per aver riconosciuto il valore del nostro impegno e a tutti i soci che, con passione e dedizione, trasformano ogni giorno le nostre idee in opportunità concrete per il territorio”.

La cooperativa, attiva dal 2013, ha saputo coniugare cultura e sostenibilità, diventando un punto di riferimento a livello nazionale nella gestione e nell’allestimento di esposizioni con insetti vivi e nella valorizzazione territoriale. Tra le sue principali attività, infatti, c’è la comunicazione e formazione su temi scientifici, naturalistici e culturali, oltre che l’organizzazione di eventi, marketing territoriale, turismo sostenibile e progettazione strategica.

Fiore all’occhiello della cooperativa è la Casa delle Farfalle di Bordano, la più grande butterfly house d’Italia, trasformata negli anni in un modello di sostenibilità economica e gestionale, capace di attrarre visitatori da tutto il Paese e dall’estero, e di resistere anche alle difficoltà legate alla pandemia. Oggi, oltre alla Casa delle Farfalle, la cooperativa gestisce il museo Tiere Motus a Venzone, il Centro Visite dell’Ecomuseo sul Lago dei Tre Comuni, in stretta collaborazione con la Comunità di Montagna del Gemonese, e il museo Bosc, sempre a Venzone, con il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Il prossimo obiettivo è l’attivazione di una strategia di promozione e gestione “di destinazione” (DMO) per l’intero distretto in cui opera.

Il presidente Stefano Dal Secco aggiunge: “Dal 2015 guidiamo, con la testa e con il cuore, la Casa delle farfalle di Bordano. Di solito noi rimaniamo dietro le quinte e lasciamo il palcoscenico agli animali e alle piante che abitano la Terra insieme con noi. Questa volta, invece, festeggiamo questo riconoscimento per 10 anni di lavoro ben fatto e di risultati importanti. Un riconoscimento che estendiamo a tutti i collaboratori, presenti e passati. Nel 2025 la cooperativa ha impiegato più di 30 addetti, un numero in costante crescita da dieci anni a questa parte. Così come in crescita da parecchi anni sono anche i nostri fatturati. Che questo momento di festa sia di buon auspicio per fare ancora meglio”.