Ferragosto… di Natale: al Piper Beach di Grado

Al Piper Beach oggi si respira aria di Natale… ma in piena estate. Lo stabilimento di Grado ha deciso di trasformare il Ferragosto in una festa fuori stagione, portando in spiaggia decorazioni, cappelli di Babbo Natale e intrattenimento a tema. Clienti e turisti sono stati accolti da un’atmosfera natalizia tra il sole e l’azzurro del mare. L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate gradese, unisce divertimento e originalità, regalando sorrisi e ricordi insoliti a chi trascorre il 15 agosto sotto l’ombrellone.