Ferro di Cavallo, Croatto : “Solo propaganda, servono fatti”

Sulla riapertura del “Ferro di Cavallo” interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianni Croatto, che critica duramente l’Amministrazione comunale di Udine. In una nota, Croatto definisce il comunicato stampa del Comune sulla nuova viabilità “pura retorica” e accusa la maggioranza di autocelebrazione e mancanza di un vero piano strategico per il rilancio del centro storico. Secondo il consigliere, la riqualificazione ha causato disagi senza portare soluzioni concrete: tra negozi che chiudono e mancanza di sicurezza, “Udine merita amministratori che ascoltano e agiscono, non propaganda”.