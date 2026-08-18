Ferrovie, sospesa linea Tarvisio-Udine da 22/8 a 20/9

“Informiamo con adeguato anticipo cittadini, pendolari e turisti che, per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare interventi di manutenzione sull’infrastruttura ferroviaria, da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni lungo l’intera linea Tarvisio-Udine. Durante il periodo dei lavori l’offerta sarà rimodulata e saranno attivati i servizi sostitutivi su gomma previsti dalle imprese ferroviarie”.

Lo comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, richiamando il programma di lavori comunicato oggi da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs).

La sospensione della circolazione ferroviaria interesserà l’intero collegamento tra Tarvisio e Udine dal 22 agosto al 20 settembre 2026. Nella fase conclusiva dell’interruzione, da lunedì 14 a domenica 20 settembre, sarà consentita esclusivamente la circolazione dei treni merci nella fascia notturna.

Per tutta la durata dell’intervento l’offerta ferroviaria passeggeri subirà pertanto modifiche, con variazioni degli orari, cancellazioni e sostituzioni con autobus. Per gli orari e le modalità puntuali dei collegamenti, i viaggiatori sono invitati a consultare i canali informativi di Rfi e delle rispettive imprese ferroviarie.

“Si tratta di lavori programmati sull’infrastruttura – sottolinea Amirante – che comportano inevitabilmente una temporanea modifica del servizio lungo un asse particolarmente importante per la mobilità regionale e per i collegamenti con l’area montana e il confine austriaco. Proprio per questo è fondamentale garantire un’informazione chiara e tempestiva agli utenti, affinché possano programmare per tempo i propri spostamenti”.

“La necessità di sincronizzare i cantieri con le autorità austriache ha reso indispensabile intervenire nel tratto tra il confine e Villaco durante lo stesso periodo – spiega Amirante in merito alle motivazioni logistiche connesse alla calendarizzazione dei lavori – . Un ulteriore vincolo riguardava la gestione dei flussi di traffico, poiché era fondamentale evitare la chiusura simultanea di due valichi alpini. Di conseguenza, le operazioni al Tarvisio sono state programmate per non sovrapporsi a quelle del Brennero, garantendo così una continuità nei collegamenti”.

“La Regione – conclude l’assessore – seguirà con attenzione l’andamento del servizio nel periodo dell’interruzione e il sistema dei collegamenti sostitutivi, mantenendo il confronto con i soggetti interessati. L’obiettivo è limitare per quanto possibile i disagi per pendolari, residenti e visitatori durante il periodo necessario all’esecuzione degli interventi”.