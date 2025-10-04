Festa dei Nonni al Palamostre: premiati Andriola, Bardini, Fantoni e Spinotti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pomeriggio di sorrisi, applausi e tanta emozione al Palamostre di Udine, dove 50&Più Udine ha celebrato la Festa dei Nonni, giunta alla sua quindicesima edizione. Protagonisti i “Nonni Più”: Alberto Andriola, fondatore e presidente della Zio Pino Baskin Udine; Claudio Bardini, docente ed ex allenatore di basket; Paolo Fantoni, imprenditore e presidente del gruppo omonimo, e Dante Spinotti, regista e direttore della fotografia di fama internazionale, collegato in video da Los Angeles. Un riconoscimento – ha ricordato il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis – che valorizza il ruolo insostituibile dei nonni, punto di riferimento per famiglie e società. Sul palco anche cori, danze e i premi dedicati ai bambini delle scuole primarie “Ippolito Nievo” e “Arturo Zardini”.