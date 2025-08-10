Festa dell’Arrotino: Stolvizza celebra tradizione e sapori

GUARDA IL SERVIZIO. È stato un successo di partecipazione il weekend appena concluso a Stolvizza, in Val Resia, dove è svolta la 28ª Festa dell’Arrotino. Due giorni dedicati a un mestiere antico e simbolo dell’identità resiana, con affilatura dal vivo, laboratori per adulti e bambini, visite guidate al Museo dell’Arrotino e momenti di cultura, tra cui la mostra “Il Filo della Tradizione” e la presentazione del libro “L’Altra Guerra”. L’evento, organizzato dall’Associazione C.A.M.A. APS, ha saputo unire tradizione, artigianato e convivialità, confermando Stolvizza come punto di riferimento per chi vuole riscoprire antichi mestieri e sapori autentici.