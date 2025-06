Festival delle Meraviglie: domenica 29 giugno a Villa Romano una giornata tra benessere, gusto, moda e motori d’epoca

Villa Romano, a Case di Manzano, si prepara ad accogliere il pubblico per un evento che unisce stile, benessere, food&wine e identità locale. È il Festival delle Meraviglie, in programma domenica 29 giugno dalle 11 alle 17.30, promosso dal Distretto del Commercio Friuli Orientale, che coinvolge 12 Comuni della provincia di Udine con capofila Pavia di Udine. L’iniziativa si realizza in collaborazione con il Comune di Manzano come partner.

L’ingresso è libero, ma è gradita la preiscrizione, che può essere fatta direttamente sul sito al link dedicato distrettocommercio.friuliorientale.com/festival-delle-meraviglie per permettere agli organizzatori la miglior accoglienza possibile all’interno della storica villa e dei suoi spazi all’aperto. Nella stessa sezione del sito è a disposizione il programma dettagliato e ci si può anche iscrivere a singole attività.

L’apertura ufficiale con le autorità sarà alle 11. Si darà così il via a una giornata dedicata al piacere di vivere bene, immersi in un contesto di grande fascino tra natura e architettura, climatizzato negli spazi interni e fresco all’esterno grazie alla ricca vegetazione: non c’è dunque da temere il caldo di questi giorni. Il pubblico potrà scoprire i prodotti naturali e sostenibili proposti dalle imprese locali, provare trattamenti di bellezza e make-up gratuiti, conoscere vignaioli e produttori di eccellenze del gusto, ricevere consulenze di stile e partecipare a momenti di moda e shooting fotografici, tra le stanze della villa e il giardino.

Accanto all’area “Vivi bene in Villa”, ci sarà spazio per le degustazioni e per un viaggio tra i sapori autentici del territorio, con vini, dolci, gelati, pasticceria, olio evo e specialità artigianali selezionate tra le eccellenze del Distretto. Il tutto accompagnato da musica soft e atmosfere sensoriali che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Non mancherà un tocco di glamour con la selezione regionale di Miss Italia Fvg, che prenderà il via alle 16 con la sfilata delle candidate e l’elezione della “Miss del Distretto delle Meraviglie”. La manifestazione sarà anche l’occasione per ammirare un’esposizione di auto d’epoca, con la possibilità – per chi lo desidera – di partire per un tour tra vigne e cantine a bordo di modelli iconici del passato.

Il Festival delle Meraviglie rappresenta una delle tappe più significative del percorso del Distretto del Commercio Friuli Orientale, nato per valorizzare il commercio di prossimità, sostenere le imprese locali e dare nuova centralità alla vita delle comunità. Villa Romano si trasformerà, per un giorno, in un palcoscenico a cielo aperto in cui la tradizione incontra lo stile e la bellezza diventa occasione di relazione e crescita condivisa.