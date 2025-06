Fiocco azzurro a Cornino, nato un allocco degli Urali

Alla Riserva naturale del Lago di Cornino, unico sito italiano per gli allocchi degli Urali, è nato un esemplare di questa rara specie. L’evento, avvenuto l’8 giugno, è frutto di un programma di collaborazione internazionale con l’Università di Vienna. I genitori, arrivati nel 2023, si sono riprodotti dopo mesi di osservazione. Il giovane allocco rimarrà con i genitori fino a fine luglio, poi sarà trasferito in una voliera per l’acclimatazione e la successiva liberazione. Questa nascita è cruciale poiché la specie è diffusa in Italia solo in Friuli, al limite del suo vasto areale eurasiatico, e progetti di conservazione mirano a reintrodurla dove è scomparsa.

La Riserva si prepara inoltre al Griffonday di domenica 15 giugno, giornata di celebrazione naturalistica. Dalle 9.30, l’evento offrirà visite guidate, laboratori, stand e conferenze. Nel pomeriggio, Fulvio Genero parlerà dei “Grifoni in Friuli”, Cesare Avesani degli “Avvoltoi dal mondo all’Italia” e Marco Preziosi del “disegno naturalistico”. Francesco Barberini racconterà i “dinosauri di oggi”. Un “Treno Storico del Grifone” arriverà da Udine alle 11, accompagnando i passeggeri alla Riserva per l’evento.