“Fiori in Villa” a Bottenicco per il mercato delle meraviglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Successo a Villa e Parco de Claricini Dornpacher “Fiori in Villa – Il Mercato delle Meraviglie”, iniziativa del Distretto del Commercio Friuli Orientale. Per due giorni la dimora storica si è trasformata in un mercato esperienziale con artigiani, produttori e commercianti locali, degustazioni di vini e specialità del territorio e proposte dedicate a casa, moda e florovivaismo. In programma anche laboratori, incontri, attività per famiglie e il percorso “Nozze in Villa” dedicato al mondo del matrimonio. Un evento che ha valorizzato il commercio di prossimità e le eccellenze del territorio come ha sottolineato nella sua visita anche l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini.