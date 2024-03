Fiume Veneto: svelato il programma della Festa della Patria del Friuli

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato il programma delle iniziative che si terranno in occasione della Festa della Patria del Friuli, ricorrenza istituita dalla legge regionale 6 del 2015, fissata nel 3 aprile di ogni anno.

Vie, piazze e luoghi pubblici del capoluogo e delle frazioni verranno addobbate con la bandiera del Friuli. Durante la settimana, due gli eventi in programma: il primo, mercoledì 3 aprile alle ore 20:30 in aula magna della casa dello studente, una conferenza dal titolo “Mito e leggenda dell’antica Aquileia”, tenuta da Paolo Paron e Teresa Pitton. Verranno trattati temi quali gli albori della civiltà nelle terre friulane a cavallo di fiumi, i primi insediamenti, l’arrivo dei Celti, la conquista romana, delle Divinità dimenticate come Beleno e Belisama, i riti della fondazione romana di Aquileia.

Il secondo, sabato 6 aprile alle ore 10 in Biblioteca, un laboratorio per bambini, a cura di Laura De Rosa “Mirabilinto”: la scoperta delle “sedonaris”, venditrici ambulanti di oggetti casalinghi in legno, con la possibilità per i partecipanti di decorare un “sedon di len” con i tipici fiori friulani cuciti sugli “scarpez” tradizionali.

“Celebrare la Festa del Friuli non è solo una ricorrenza, ma è anche un importante momento di riflessione sulla nostra storia – ha sottolineato l’assessore del Comune di Fiume Veneto Michele Cieol – fondata su radici millenarie e su un modello di civiltà che raggiunse forme di organizzazione molto avanzate per l’epoca. Nel 1077, infatti, il Friuli era un vero e proprio Stato, denominato Patria del Friuli, retto da un patriarca e dotato di un suo Parlamento, fra i primi in Europa, e di una propria Costituzione, anticipando anche quella inglese, molto più blasonata. Il 3 aprile oggi rappresenta anche un momento importante per la comunità friulana anche nell’ottica di ragionare sull’importanza di forme di rappresentatività ed autonomia in chiave moderna.

Un ringraziamento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad ARLef per il sostegno e il contributo economico per la realizzazione delle iniziative in programma. Con ARLef – conclude l’assessore Cieol – ci stiamo confrontando anche per altre iniziative di valorizzazione della storia e delle peculiarità locali, una su tutte il progetto di videoproduzione di una serie in Baniòt sulle vicende della frazione, la cui puntata pilota è stata presentata lo scorso anno riscuotendo un significativo successo.”