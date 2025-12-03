Frana a Rosazzo, famiglia evacuata: monitoraggi continui e timori per pioggia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una frana ha costretto il Comune di Manzano a evacuare una famiglia dopo tre smottamenti che hanno interessato il versante lungo via Abate Colonna a Rosazzo. Il sindaco Furlani ha firmato l’ordinanza di sgombero e la chiusura delle strade provinciali, assicurando che tecnici e protezione civile stanno effettuando un monitoraggio costante dell’area. Ma resta alta l’apprensione: le nuove piogge previste nelle prossime ore potrebbero aggravare la situazione e rallentare gli interventi di messa in sicurezza.