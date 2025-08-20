Friuli Doc, Coldiretti porta sapori e innovazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Corte Morpurgo e la Loggia del Lionello diventano il cuore pulsante dell’agricoltura friulana durante Friuli Doc. Coldiretti Friuli Venezia Giulia porta in scena “Alla corte di Campagna Amica”, percorso tra assaggi guidati, laboratori e momenti di approfondimento, per raccontare il legame autentico tra chi produce e chi consuma. Tra gli appuntamenti principali il convegno “Cibo e Salute”, in programma venerdì mattina, e la finale regionale degli Oscar Green, premio dedicato ai giovani agricoltori e alle loro idee innovative, che si terrà la stessa sera sotto la Loggia del Lionello. “Friuli Doc è per noi un’occasione unica di promozione culturale e territoriale – sottolinea il presidente di Coldiretti Fvg, Martin Figelj –. Vogliamo mostrare il volto giovane dell’agricoltura, che guarda al futuro senza dimenticare le radici”. Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi conferma: la presenza di Coldiretti arricchisce Friuli Doc, valorizzando prodotti, saperi e identità del territorio.