Friuli Doc, dopo le polemiche interviene Confcommercio: “Serve collaborazione”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Stop alle polemiche, Udine ha bisogno di collaborazione e visione”. Così Edoardo Marini, referente cittadino degli albergatori di Confcommercio, prende posizione dopo lo scontro politico legato all’assenza dello stand regionale “Io sono Fvg” a Friuli Doc. Marini sottolinea che contrapposizioni e rivendicazioni di meriti non aiutano né gli operatori economici né l’immagine della città. Al contrario, serve valorizzare le sinergie che hanno già portato a risultati importanti: l’aumento delle presenze a Udine è frutto del lavoro congiunto tra operatori, promozione regionale e qualità degli eventi sul territorio. Gli albergatori invitano la politica a un cambio di passo: Comune e Regione devono collaborare, perché solo unendo le forze si può costruire un’offerta turistica competitiva. “Gli operatori economici fanno la loro parte ogni giorno – conclude Marini – ora tocca alle istituzioni dimostrare la stessa responsabilità, mettendo al centro Udine e il suo futuro”.