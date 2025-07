Friuli Doc Run, il Comune rinvia l’autorizzazione: convoca un tavolo di confronto

GUARDA IL VIDEO La Friuli Doc Run, corsa prevista il 30 agosto a Udine, resta in attesa di autorizzazione .Nonostante la presentazione ufficiale avvenuta ieri nella sede della Regione a Udine con la partecipazione dell’onorevole Walter Rizzetto e del vicepresidente della Regione Mario Anzil, la giunta comunale ha deciso di rinviare il via libera, sollevando dubbi sull’uso non autorizzato del nome “Friuli Doc”. Alcuni assessori durante la riunione di giunta di oggi avrebbero espresso voto contrario e il sindaco Alberto Felice De Toni ha annunciato la convocazione di un tavolo di confronto con gli organizzatori : “Vogliamo una soluzione condivisa, nel rispetto delle istituzioni e della città”, ha dichiarato. Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha ribadito che l’Amministrazione è favorevole a eventi di valore, ma solo se organizzati seguendo le procedure corrette, vista la complessità che coinvolge più uffici comunali, dalla Polizia Locale al Turismo. Per ora, quindi, l’autorizzazione è rinviata. Resta aperta la possibilità di salvare l’evento, ma sarà il confronto nei prossimi giorni a decidere il destino della corsa a Udine.