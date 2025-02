Un nuovo automezzo per la Protezione Civile

E’ stato consegnato, alla presenza dell’Assessore alla Protezione civile del Comune di Udine Andrea Zini il nuovo van a disposizione del gruppo volontari udinese.

“Si tratta di un mezzo moderno, dotato di tecnologie avanzate, su cui l’amministrazione ha deciso di investire nell’interesse di tutti i cittadini. Ci consentirà senz’altro di organizzare il lavoro e operare al meglio negli interventi di soccorso e nella tutela della sicurezza ambientale, collaborando con le operazioni della protezione civile regionale”, ha detto l’Assessore Andrea Zini.

“I sistemi di cui è fornito – ha spiegato – sono pensati per sfruttarlo non solo come un mezzo agile per gli spostamenti, ma anche come una base utile a tutte le necessità nel corso dell’attività”.

Il nuovo 9 posti della protezione civile udinese, acquistato dal Comune di Udine anche grazie a un finanziamento regionale, è un mezzo moderno che fornirà d’ora in avanti una serie di dotazioni fondamentali per migliorare l’operato dei volontari in caso di emergenza.

In particolare, il potente sistema di luci supplementari, la radio e il computer di bordo, l’inverter grazie al quale sarà possibile avere sempre a disposizione energia elettrica per i dispositivi elettronici e la possibilità di trasformarlo, all’occorrenza, in un ufficio mobile, garantiranno la massima operatività sui luoghi d’intervento in caso di emergenza.