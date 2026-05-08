Fvg, firmata la preintesa sul contratto del pubblico impiego

Accordo raggiunto a Trieste per il rinnovo del contratto 2022-2024 del comparto unico del pubblico impiego.Dopo sette ore di trattativa, Regione e sindacati hanno firmato la preintesa che riguarda circa 13 mila dipendenti tra enti locali e amministrazione regionale.Previsti aumenti medi del 6,8% sugli stipendi, con incrementi che vanno dai 114 ai 180 euro lordi mensili a seconda della categoria, oltre agli arretrati dal primo gennaio 2022. L’operazione vale complessivamente oltre 57 milioni di euro.Tra le novità anche un welfare integrativo da 800 euro annui esentasse per ogni dipendente, spendibili per sanità, carburante e istruzione.Salgono inoltre i buoni pasto, da 7 a 10 euro, e vengono rafforzati i congedi parentali e le tutele per le famiglie.L’accordo dovrà ora passare al vaglio della Corte dei Conti per la certificazione definitiva.