FVG, si scia dal 6 dicembre con i prezzi bloccati. Sappada già sold-out

E’ pronta a partire la stagione dello sci in Friuli Venezia Giulia, con aspettative, speranze e la certezza che non ci saranno aumenti dei costi.

Bini

Meteo permettendo, gli impianti apriranno il 6 dicembre e i bambini sotto gli 8 anni anche quest’anno non pagheranno nulla. La stagione si chiuderà il 6 aprile.

Grandi aspettative soprattutto a Sappada, che spera di continuare a crescere. “Sicuramente il prezzo calmierato dello skipass e gli interventi di Promoturismo sulle piste sono motivo di grande appeal per gli amanti dello sci – ha detto a Telefriuli Silvio Fauner, assessore allo sport e al turismo di Sappada – Sono in programma decine di eventi che ci garantiscono già da ora il tutto esaurito nelle strutture ricettive anche in periodi di bassa stagione.”

Ottimista anche Diego Bellotto di Confcommercio Tarvisio. “Ci sono già tantissime prenotazioni e richieste, soprattutto per il weekend dal 5 all’8 dicembre con la sfilata dei Krampus, un appuntamento che attira ogni anno migliaia di visitatori. “L’arrivo della neve – continua – potrebbe dare un’ulteriore spinta e portare ancora più turisti nella valle”.