FVG vicino agli animali: 207 mila euro per l’acquisto di cibo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione Friuli Venezia Giulia rafforza il sostegno alla tutela degli animali e alle associazioni impegnate nella gestione delle colonie feline.
Attraverso una lettera firmata da Gabriella Giaquinta per Amici della Terra FVG, associazione portavoce delle realtà coinvolte, è stato inviata una lettera di ringraziamento al presidente Massimiliano Fedriga, all’assessore Riccardo Riccardi e agli uffici regionali per gli interventi introdotti contro il randagismo felino.
Tra le novità, microchip e sterilizzazione gratuiti per i gatti attraverso veterinari convenzionati, destinati ai residenti con ISEE non superiore ai 30 mila euro.
La Regione ha inoltre stanziato complessivamente 207 mila euro a favore delle referenti delle colonie feline, con il vincolo di utilizzare i contributi per l’acquisto di cibo da distribuire agli animali presenti sul territorio.
Misure accolte positivamente dalle associazioni, che parlano di un aiuto concreto per il benessere animale e per il lavoro quotidiano dei volontari.