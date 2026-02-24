Gemona, 50 anni dal terremoto: attesi 25 mila alla caserma Goi Pantanali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno di commemorazioni e rilancio per Gemona del Friuli, nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Fulcro degli eventi sarà la caserma Goi Pantanali, al centro di un intervento di ristrutturazione da 2 milioni di euro. La struttura, dal 20 febbraio al 2 maggio, è stata ceduta alla Protezione Civile per consentire i lavori in vista delle celebrazioni, organizzate in stretta collaborazione tra Regione, Protezione civile Fvg, Esercito e istituzioni del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi, il 3 maggio alle 16 la messa dei vescovi alla caserma Goi Pantanali, in ricordo delle vittime del sisma, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi: sono attese circa 10 mila persone.

Il 6 maggio la stessa area ospiterà la seduta straordinaria del Consiglio regionale, mentre il 7 maggio spazio alla musica con il grande concerto gratuito di Andrea Bocelli, dedicato alla rinascita del Friuli, con circa 15 mila spettatori accreditati.

Il 26 maggio alle 19 la presentazione ufficiale della tappa del Giro d’Italia mentre il 30 maggio è prevista la partenza della corsa rosa proprio da Gemona: via alle 11 dalla caserma.

Nel mese di giugno, dal 19 al 21, il raduno ANA Triveneto porterà oltre 25 mila alpini in città.

In ottobre, infine, la caserma ospiterà una grande esercitazione internazionale della Protezione Civile, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle più alte cariche dello Stato.