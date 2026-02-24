  • Aiello del Friuli
martedì 24 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giro d’Italia, partenza da Gemona: attese oltre 20 mila persone nel...
Versa, Riccardi: doveroso esserci e spiegare
Versa, a 3 mesi dall’alluvione è scontro sulla Protezione Civile
Mappe del Friuli di Anin, Cisilino: “Arlef ha agito con rigore”
Gemona, 50 anni dal terremoto: attesi 25 mila alla caserma Goi...
Camion esce di strada in A4, grave un autotrasportatore
Personale sanitario, Uli Fpl chiede un intervento urgente
Consiglio regionale: due giorni di lavori su logistica e maltempo
Agos chiude il 2025 con utile netto a 203 milioni di...
Riapre l’ufficio postale di Ronchis, completamente rinnovato
Territorio

Gemona, 50 anni dal terremoto: attesi 25 mila alla caserma Goi Pantanali

Il programma è stato definito al tavolo organizzativo nella caserma di Prampero di Udine
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno di commemorazioni e rilancio per Gemona del Friuli, nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Fulcro degli eventi sarà la caserma Goi Pantanali, al centro di un intervento di ristrutturazione da 2 milioni di euro. La struttura, dal 20 febbraio al 2 maggio, è stata ceduta alla Protezione Civile per consentire i lavori in vista delle celebrazioni, organizzate in stretta collaborazione tra Regione, Protezione civile Fvg, Esercito e istituzioni del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi, il 3 maggio alle 16 la messa dei vescovi alla caserma Goi Pantanali, in ricordo delle vittime del sisma, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi: sono attese circa 10 mila persone.

Il 6 maggio la stessa area ospiterà la seduta straordinaria del Consiglio regionale, mentre il 7 maggio spazio alla musica con il grande concerto gratuito di Andrea Bocelli, dedicato alla rinascita del Friuli, con circa 15 mila spettatori accreditati.

Il 26 maggio alle 19 la presentazione ufficiale della tappa del Giro d'Italia mentre  il 30 maggio è prevista la partenza della corsa rosa proprio da Gemona: via alle 11 dalla caserma.

Nel mese di giugno, dal 19 al 21, il raduno ANA Triveneto porterà oltre 25 mila alpini in città.

In ottobre, infine, la caserma ospiterà una grande esercitazione internazionale della Protezione Civile, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle più alte cariche dello Stato.

Giro d’Italia, partenza da Gemona: attese oltre 20 mila persone nel 50° del terremoto
Versa, Riccardi: doveroso esserci e spiegare
Versa, a 3 mesi dall’alluvione è scontro sulla Protezione Civile
Mappe del Friuli di Anin, Cisilino: “Arlef ha agito con rigore”
Gemona, 50 anni dal terremoto: attesi 25 mila alla caserma Goi Pantanali
