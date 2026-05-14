Gianni Bravo iscritto nel famedio dei benemeriti di Udine

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GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avrebbe compiuto 92 anni in questo giovedì, Gianni Bravo, imprenditore visionario, presidente della lovale Camera di commercio di Udine per nove anni, dal 1983 al 92, e ideatore del marchio “Made in Friuli”, che favorì la promozione l’identità locale nel mondo.
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Avrebbe compiuto 92 anni in questo giovedì, Gianni Bravo, imprenditore visionario, presidente della lovale Camera di commercio di Udine per nove anni, dal 1983 al 92, e ideatore del marchio “Made in Friuli”, che favorì la promozione l’identità locale nel mondo.
Proprio oggi il nome dell’imprenditore visionario viene iscritto dal comune di Udine nel famedio dei benemeriti del cimitero monumentale di San Vito.