Giardini Ricasoli, al via la riqualificazione. Investimento da 900 mila euro

Il Comune di Udine dà ufficialmente il via a un intervento di riqualificazione dei Giardini Ricasoli, uno dei polmoni verdi più rappresentativi e centrali della città. Un investimento complessivo di 900 mila euro per il miglioramento della fruibilità degli spazi all’aperto della città. In primo luogo, si procederà con un’attenta manutenzione del verde e la tutela delle alberature esistenti. Sarà inoltre realizzata una nuova pavimentazione che garantirà maggiore sicurezza e accessibilità, in maniera particolare per persone con difficoltà motorie e disabilità. Particolare attenzione sarà riservata alle recinzioni perimetrali, che verranno restaurate e valorizzate in linea con il disegno originario del giardino. L’illuminazione sarà completamente rinnovata con corpi illuminanti a LED a basso consumo. Saranno posati poi dei nuovi arredi, panchine, cestini per i rifiuti e hotspot wi-fi pubblico, e infine saranno installate nuove telecamere di sorveglianza, collegate al sistema cittadino, per garantire una maggiore tutela dell’area e disincentivare con azione preventiva comportamenti incivili o illeciti.