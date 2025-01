Giorno della Memoria, a Udine posate altre cinque pietre d’inciampo

Sono proseguite oggi le cerimonie di posa delle pietre d’inciampo dedicate ai cittadini udinesi catturati, deportati e uccisi nei campi di sterminio della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Le 5 pietre che sono state inserite quest’oggi nei marciapiedi udinesi, in aggiunta alle 5 già posate ieri, portano il nome di altrettanti cittadini deportati e uccisi nei campi nazisti: Michele Toldo, Renato Rossini, Edgardo Enrico Pasinato, Galliano Vincenzo Tomada e ad Aniello Orrico.

Il programma, organizzato dal servizio cultura del Comune di Udine in collaborazione con ANPI FVG, APO e ANED, ha visto una folta rappresentanza istituzionale durante ogni appuntamento. In totale, sono 10 le pietre d’inciampo posate in questi giorno, che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, portando il totale di questi speciali luoghi della memoria del comune di Udine a 37.