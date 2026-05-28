Giovani amministratori a confronto, laboratorio di buone pratiche per il FVG

Le nuove sfide della partecipazione giovanile, il ruolo delle amministrazioni locali e il confronto tra buone pratiche territoriali sono stati al centro dell’incontro promosso da Anci Giovani Friuli Venezia Giulia a Trieste, occasione di dialogo e formazione che ha riunito giovani amministratori provenienti da tutta la regione.

L’iniziativa, dal titolo “Rappresentanza e partecipazione: nuove sfide per i giovani”, è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Trieste e il PAG – Progetto Area Giovani, con l’obiettivo di creare uno spazio strutturato di ascolto, condivisione e crescita comune attraverso lo scambio di esperienze amministrative efficaci e replicabili. Un percorso volto a rafforzare la cooperazione istituzionale e a costruire politiche giovanili sempre più integrate e innovative su scala regionale.

La giornata si è articolata tra il Polo Giovani Toti e l’Urban Center di Trieste, luoghi simbolo dell’innovazione e delle politiche giovanili cittadine. Durante l’incontro sono state presentate e messe a confronto alcune delle principali buone pratiche sviluppate nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. Tra queste, è stata illustrata anche l’esperienza del PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, riconosciuta come modello significativo di intervento territoriale orientato alla partecipazione, alla crescita personale e alla costruzione di opportunità per le nuove generazioni.

Al centro della giornata la tavola rotonda “La voce dei giovani nelle decisioni locali” e un secondo tavolo dedicato al tema delle politiche giovanili e delle amministrazioni attive su questo fronte nei Comuni capoluogo della regione, con un approfondimento sulle esperienze, i modelli organizzativi e gli strumenti adottati a sostegno della partecipazione e del protagonismo giovanile.

Sono intervenuti Matteo Bassi, assessore del Comune di Manzano, Anna Morsut, assessora del Comune di Campolongo Tapogliano, Mirko Martini, consigliere comunale di Trieste, Arianna Facchini, assessora del Comune di Udine, e Sara Tosolini, sindaca di Treppo Grande e coordinatrice di Anci Giovani Fvg.

«Sono davvero felice di come si sia svolta questa giornata – ha dichiarato Tosolini –. A circa un anno dalla nostra elezione, aver realizzato un momento di confronto così partecipato rappresenta un traguardo importante per il nostro coordinamento. Il nostro obiettivo prioritario è sempre stato quello di sviluppare quattro pilastri fondamentali per amministrare al meglio un Comune: fare rete, conoscere le migliori pratiche, investire nella formazione e costruire un rapporto solido e collaborativo con i dipendenti comunali».

L’evento si inserisce all’interno di un anno di intenso lavoro. Tra le attività realizzate figurano il form di iscrizione rivolto ai giovani amministratori, che ha raccolto 132 adesioni, la collaborazione con ComPA Fvg per un corso dedicato alle politiche giovanili rivolte agli under 18, la partecipazione al Job Breakfast dell’Università degli Studi di Udine e un intervento all’Assemblea Nazionale Anci di Bologna sul tema dell’attrattività del pubblico impiego e dell’impegno politico.

Il coordinamento ha inoltre promosso un questionario regionale sullo stato delle politiche giovanili, che ha raccolto circa 80 risposte, e ha avviato la formula del “coordinamento itinerante”, portando gli incontri direttamente nei diversi Comuni del territorio.

«Sempre più giovani amministratori stanno iniziando a conoscere la nostra realtà – ha aggiunto Tosolini – e l’auspicio è che questa rete possa consolidarsi ulteriormente. Proprio per favorire questa crescita, vogliamo continuare a portare il coordinamento nei Comuni della regione. Invitiamo quindi tutte le amministrazioni locali interessate a ospitare una delle prossime tappe a contattarci, per continuare insieme questo percorso di crescita amministrativa e politica».