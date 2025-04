Giro d’Italia, istituita una zona rossa per la tappa di Fiume Veneto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In vista della 15 tappa del Giro d’Italia, la Fiume Veneto-Asiago, in programma il 25 maggio l’Amministrazione comunale della città di partenza ha deliberato le prime misure straordinarie in materia di viabilità, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Le disposizioni sono state concordate con la Prefettura e la Polizia Stradale nell’ottica di garantire i più elevati standard di sicurezza, tenuto conto che per l’evento è prevista un’affluenza di pubblico e partecipanti di circa ventimila persone. Sarà garantita anche la presenza della Protezione Civile e di volontari, incaricati di fornire supporto operativo e informazioni ai cittadini e ai visitatori. Istituita una zona rossa con divieto di circolazione e di sosta, dalle 15 di sabato 24 maggio fino al termine della manifestazione, in Via San Francesco (dall’incrocio con via Zardini fino alla rotatoria retro farmacia), nel primo tratto di via Trento; in Piazza Marconi e in Via Trieste (fino all’incrocio con via Liut). La domenica i divieti saranno estesi anche alle aree del tracciato, nelle vie Repubblica, Bassi, Leopardi, Verdi e laterali e Ricchieri. Sarà inoltre chiuso l’accesso al raccordo autostradale in via Piandipan.

Per il giorno della corsa è prevista una Zona Verde, esterna a quella rossa, che interesserà anche le frazioni, dove sarà consentita la circolazione in uscita per i residenti e in entrata per i veicoli diretti verso i parcheggi che saranno 10.000. Per fornire chiarimenti e rispondere alle domande dei cittadini, L’Amministrazione comunale ha organizzato tre incontri pubblici, nell’Aula Magna del Palazzetto dello Sport, sabato 10 maggio dalle 10 a mezzogiorno, martedì 13 maggio dalle 20 alle 22 e venerdì 16 maggio dalle 17 alle 19.