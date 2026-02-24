  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 24 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Processo Regeni, periti in aula nascondendo la propria identità
Giro d’Italia, partenza da Gemona: attese oltre 20 mila persone nel...
Versa, Riccardi: doveroso esserci e spiegare
Versa, a 3 mesi dall’alluvione è scontro sulla Protezione Civile
Mappe del Friuli di Anin, Cisilino: “Arlef ha agito con rigore”
Gemona, 50 anni dal terremoto: attesi 25 mila alla caserma Goi...
Camion esce di strada in A4, grave un autotrasportatore
Personale sanitario, Uli Fpl chiede un intervento urgente
Consiglio regionale: due giorni di lavori su logistica e maltempo
Agos chiude il 2025 con utile netto a 203 milioni di...
Giro d’Italia, partenza da Gemona: attese oltre 20 mila persone nel 50° del terremoto

Annunciato anche un momento di memoria: la richiesta di un passaggio davanti al cimitero monumentale, in via Sacra
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gemona si prepara ad accogliere la partenza del Giro d’Italia nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Sono attese almeno 20 mila persone, ma il numero potrebbe essere ancora più alto, per visitare quella che fu la “capitale del sisma”. A dirlo oggi Paolo Urbani Project Manager del Giro d’Italia in Fvg annunciando anche un momento di memoria: la richiesta di un passaggio davanti al cimitero monumentale, in via Sacra, con la possibilità di fermarsi per un segno della croce .

