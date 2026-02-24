Giro d’Italia, partenza da Gemona: attese oltre 20 mila persone nel 50° del terremoto

1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gemona si prepara ad accogliere la partenza del Giro d’Italia nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Sono attese almeno 20 mila persone, ma il numero potrebbe essere ancora più alto, per visitare quella che fu la “capitale del sisma”. A dirlo oggi Paolo Urbani Project Manager del Giro d’Italia in Fvg annunciando anche un momento di memoria: la richiesta di un passaggio davanti al cimitero monumentale, in via Sacra, con la possibilità di fermarsi per un segno della croce .