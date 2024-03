Giro d’Italia: conto alla rovescia per la tappa friulana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando Mortegliano è stata scelta dal Comitato Locale Tappa per la partenza della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024, ancora nessuno sapeva il significato che questo evento avrebbe assunto. Perchè quella che si terrà il 24 maggio sarà una partenza tra impalcature e gru, tra cantieri e tetti coperti da teli blu e azzurri, ancor più visibili dagli elicotteri che seguono i girini per le loro fatiche. Una giornata di rinascita per Mortegliano, dopo la terribile grandinata che ha distrutto tutto il paese e le cui ferite tutt’ora non si sono rimarginate.

Ed il conto alla rovescia inizia ufficialmente oggi verso la Mortegliano Sappada, terzultima tappa del Giro d’Italia 2024, ancora una volta, grazie all’instancabile lavoro di Enzo Cainero negli ultimi vent’anni, nell’ultima settimana e in ballo per essere una tappa importante per decidere chi indosserà la maglia rosa. Ottantaquattro giorni, il cui countdown parte questa sera da Mortegliano con una serata evento.

Sul palco tanti campioni dello sport, di oggi e di ieri, ma anche il ricordo della terribile grandinata di luglio. E Telefriuli trasmetterà in diretta la serata, per lanciare al meglio la volata da qui al 24 maggio.