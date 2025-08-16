Gonars è pronta per il 66° Congresso provinciale AFDS. Attese 2mila persone

A 37 giorni esatti dal prossimo Congresso provinciale, l’Associazione friulana donatori di sangue di Udine scalda i motori, e con lei l’amministrazione comunale di Gonars, chiamata a ospitare per la prima volta la grande assemblea, giunta alla sua 66a edizione.

Il sindaco Ivan Diego Boemo e il presidente della sezione locale dell’AFDS, Lucio Tondon, hanno accolto la presidente provinciale Manuela Nardon, in occasione di un summit utile a valutare l’andamento dei preparativi in vista dell’appuntamento che domenica 21 settembre riunirà oltre 2mila persone.

Definito l’itinerario del corteo, la delegazione ha effettuato un sopralluogo nelle aree che ospiteranno il Congresso: partenza dal piazzale del municipio, punto di ritrovo dei partecipanti, transitando poi per la chiesa parrocchiale, sede della santa messa, fino ai pressi del sacrario dedicato ai caduti della seconda guerra mondiale, dove verrà allestita una tensostruttura. E’ lì che si svolgerà la cerimonia laica, a cui farà seguito la consegna delle benemerenze, riconoscimenti che saranno assegnati a un centinaio di volontari.