Gorizia entra nei “Borghi più belli d’Italia”

Il patrimonio storico del Friuli Venezia Giulia rafforza la sua rete turistica. Con la consegna ufficiale della bandiera avvenuta alla presenza delle autorità locali e regionali, Borgo Castello di Gorizia è stato accolto come “borgo ospite” nell’associazione nazionale I Borghi più belli d’Italia per il biennio 2027-2028.
L’ingresso della roccia isontina rappresenta un importante tassello per il circuito regionale, che conta già 15 eccellenze – da Cividale del Friuli a Venzone, passando per Palmanova e Spilimbergo. L’iniziativa non valorizza soltanto il fascino millenario di Gorizia, ma si inserisce nel solco tracciato dall’esperienza di GO!2025 Capitale Europea della Cultura.
Grazie a questo inserimento, verranno sviluppati nuovi itinerari di turismo sostenibile e “slow” che collegheranno la città alle altre realtà della regione, creando inoltre un ponte strategico con la vicina Slovenia. Un’occasione di promozione internazionale per far conoscere un patrimonio diffuso fatto di storia, arte e tradizioni.