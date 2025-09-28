Gorizia,Gusti di Frontiera 2025: edizione da record per i 20 anni della kermesse

Una festa da record per Gusti di Frontiera 2025. In attesa dei dati ufficiali, i promotori parlano già di un’edizione straordinaria, con un incremento stimato tra il 15 e il 20% delle presenze e un traguardo di oltre 700.000 visitatori. Vie e piazze di Gorizia sono state prese d’assalto fin dall’inaugurazione, con il culmine nel weekend, complice anche il bel tempo.

Grande la soddisfazione del sindaco Rodolfo Ziberna, che ha ringraziato forze dell’ordine, Protezione civile e volontari per la gestione impeccabile della sicurezza. Molto positivo anche il bilancio dell’assessore ai Grandi Eventi, Luca Cagliari, che ha sottolineato il successo del “Salotto del Gusto” e dei collegamenti con Nova Gorica.

Straordinario il riscontro sui social, con milioni di visualizzazioni tra Facebook e Instagram, e boom di viaggiatori in treno grazie alle corse speciali di Trenitalia.

Il cuore resta l’offerta enogastronomica internazionale, tra sapori dall’Europa, dall’Asia e dalle Americhe, e un mappamondo di specialità italiane. Gusti di Frontiera conferma così Gorizia capitale della convivialità e del gusto, in un’edizione che resterà negli annali.