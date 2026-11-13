Idea Natale inaugurata la 37^ edizione

Il Natale arriva sempre prima, ma c’è un modo piacevole per accoglierlo: concedersi il tempo di lasciarsi ispirare, riscoprire il piacere di scegliere un regalo e immergersi nell’atmosfera delle feste senza la fretta dell’ultimo momento. È il cosiddetto Christmas creep, fenomeno che viene analizzato non solo come strategia commerciale, ma anche come una risposta al bisogno psicologico di cercare conforto, rifugio e benessere emotivo. La tendenza ad anticipare il clima natalizio trova a Ideanatale la sua espressione più genuina diventando un’occasione per condividere esperienze, scoprire creazioni originali e prepararsi, con sana leggerezza e il giusto ritmo, alle feste di fine anno.

I primi auguri si fanno a Ideanatale! Accade ormai da 37 edizioni che hanno fatto di questa manifestazione un appuntamento atteso da espositori e pubblico. Ideanatale è stata inaugurata oggi, 13 novembre, a Udine Fiere dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e proseguirà fino a lunedì 16 novembre.

Nei padiglioni del Campus fieristico, l’atmosfera natalizia prende forma tra manufatti, dolci, prodotti enogastronomici, oggetti, presepi, addobbi, giochi, libri e tante proposte originali. A proporli sono 180 espositori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane, pronti a presentare le proprie creazioni, consigliare i visitatori e accompagnarli nella scelta del regalo giusto: artigianale, fatto a mano, originale o solidale.

La cerimonia inaugurale è stata aperta da Antonio Di Piazza, Presidente di Udine Esposizioni. Sono intervenuti Carlo Giacomello, Assessore Salute ed Equità del Comune di Udine, Mauro Delendi, Sindaco del Comune di Martignacco, Giovanni Da Pozzo, Presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato – Imprese Udine, e Federica Binutti, referente Marketing Banca di Udine Credito Cooperativo. Come da tradizione, non sono mancati gli interventi di Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, che ha concluso i contributi delle autorità.

«Con Ideanatale – ha affermato Di Piazza – la Fiera offre alle aziende, molte delle quali sono micro imprese artigianali e hobbisti, una consolidata opportunità per promuoversi e valorizzare la propria produzione in uno dei momenti dell’anno più attesi e fertili. Un’opportunità che viene colta anche da associazioni, cooperative, consorzi e dalle realtà che operano nel Terzo Settore per proporre al pubblico idee regalo solidali. Anche con questa manifestazione fieristica, patrocinata dai Comuni di Martignacco e Udine, la Fiera entra nel tessuto economico, sociale e culturale del territorio, mantiene vive le relazioni e le sinergie con le istituzioni, le categorie e con il mondo delle associazioni.

Tantissime le richieste che ogni anno riceviamo da strutture per anziani e disabili, cooperative e onlus per visitare Ideanatale e ogni anno siamo lieti di accogliere queste persone riservando loro l’ingresso gratuito. Oltre che alle famiglie, alle quali è riservata una promozione che consente a genitori e figli fino ai 18 anni di visitare insieme la rassegna ad un costo contenuto, la Fiera concorre a fare la propria parte e a dare un contributo concreto alla solidarietà. Oggi la Fiera consegna alla Protezione Civile del FVG, per tramite del Direttore del Servizio volontariato e sala operativa Cristina Trocca, gli oltre 600 euro raccolti nella scorsa edizione per destinarli a realtà o persone che ancora versano in difficoltà dopo le alluvioni che nel 2025 hanno devastato aree dell’Isontino e del Friuli. Ma vogliamo fare di più – ha aggiunto Di Piazza -. Da quest’anno Ideanatale tiene a battesimo un’iniziativa che vorremmo diventasse un appuntamento fisso e importante: una serata insieme per un gesto che vale a sostegno delle giovani generazioni. L’Associazione Amici di Alex ODV in collaborazione con Arte e Libro ETS, Udine Esposizioni e Camera di Commercio di Pordenone-Udine, organizzano la prima edizione della Cena Solidale, su invito, in programma questa sera nella sala Bianca della Fiera. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione FareTra APS di Povoletto, che da oltre dieci anni si occupa di promozione sociale, in particolare adolescenti fragili organizzando spazi di aggregazione e offrendo supporto educativo di prevenzione da dipendenze da smartphone, social, videogiochi». La serata vedrà impegnati ai tavoli anche i ragazzi di Divergente Gourmet di Arte e Libro ETS.

«Da 37 anni Ideanatale è un punto di riferimento per espositori e pubblico, che ha saputo crescere e rinnovarsi, al pari dell’intero quartiere fieristico, grazie al sostegno della Regione e di tutto il tessuto economico locale. Grazie a questo lavoro di squadra – ha commentato l’Assessore Bini – oggi Ideanatale è una vetrina delle eccellenze artigianali locali e del Terzo settore, ma è anche un’ottima occasione per promuovere il nostro territorio. Per questo, centrale sarà la presenza di PromoTurismoFVG, con un corner dedicato alle località turistiche che fanno del Friuli Venezia Giulia una meta sempre più attrattiva nella stagione invernale. Desidero rivolgere un plauso agli organizzatori per le diverse iniziative solidali che quest’anno accompagneranno i visitatori in Fiera: il piacere di fare un dono diventa così anche un’opportunità per fare del bene».

Un ruolo importante nella valorizzazione delle produzioni locali e del tessuto economico è riconosciuto anche dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine e da Confartigianato-Imprese Udine.

«Ideanatale è molto più di una manifestazione fieristica: è un appuntamento che valorizza la creatività, il saper fare e la passione dei nostri artigiani e piccoli imprenditori, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e di incontro con il pubblico – ha sottolineato il Presidente della Camera Da Pozzo – da sempre al fianco della Fiera nel sostenere questa manifestazione –. È anche un momento in cui la dimensione economica si intreccia con quella sociale, grazie all’attenzione alla solidarietà, alle famiglie e alle relazioni che tengono unite le nostre comunità. In un periodo dell’anno che invita a riscoprire il valore della condivisione, Ideanatale ci ricorda quanto sia importante sostenere le produzioni locali, premiare l’originalità e riconoscere, dietro ogni prodotto, il lavoro, le competenze e le storie delle persone che contribuiscono ogni giorno a rendere vivo il nostro territorio».

Per il Presidente degli artigiani Tilatti, «Ideanatale è un appuntamento che mette in relazione due aspetti determinanti della vita: il piacere di pensare a un dono – il regalo per i propri cari o per sé in uno dei momenti più importanti dell’anno – e l’originalità della sua fattura: creativa, fatta a mano, nata dall’ingegno e dalle intelligenze del territorio. Sono entrambe dimensioni che caratterizzano profondamente l’artigianato friulano che, per questo, anche quest’anno conferma con convinzione la sua presenza negli stand di questo appuntamento fieristico. Auspico che il pubblico apprezzi tutto l’impegno in atto per la sua riuscita e che sia occasione per rafforzare l’alleanza tra produzione e consumi di prossimità».

Rinnova il proprio sostegno anche BCC Banca di Udine, che conferma il valore della manifestazione per il territorio. «Ideanatale – commenta il Presidente Lorenzo Sirch – è un appuntamento che negli anni ha saputo valorizzare al meglio non solo la creatività e la cultura del dono, ma anche l’artigianato locale e le piccole imprese, realtà che rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico e sociale delle nostre comunità, custodendone tradizioni, competenze e capacità di innovazione. La collaborazione con Ideanatale prosegue da diversi anni e si fonda sulla convinzione che sostenere iniziative in grado di generare incontro, partecipazione e opportunità per il territorio significhi contribuire concretamente alla sua crescita. È un impegno che, come banca cooperativa profondamente radicata nella comunità, rinnoviamo con orgoglio e convinzione».

Promozione del territorio e idee regalo.

Tra le presenze di rilievo, quella di PromoTurismoFVG con lo spazio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, dedicato alla promozione delle località turistiche e delle iniziative per le festività natalizie. Disponibili anche gli skipass a data aperta al prezzo promozionale di 40 euro, anziché 45 euro per i residenti e 55 euro per i non residenti: un’idea regalo originale per anticipare la stagione sulla neve.

Solidarietà, artigianato e tradizioni.

Prosegue anche il percorso di Ideanatale dedicato alla memoria e alla solidarietà. Udine Esposizioni ripropone, dopo Casa Moderna, la mostra del Messaggero Veneto “Il Coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”, che attraverso immagini e articoli del quotidiano racconta il ruolo della Fiera nella ricostruzione e nella ripresa economica e sociale dopo il terremoto.

Presenza storica della manifestazione è quella di Federcasalinghe – Obiettivo Famiglia, che al padiglione 5 riunisce 43 associate con proposte per la casa e la tavola delle feste. Qui i visitatori potranno anche votare il proprio presepe preferito tra quelli realizzati a mano dalle associate con legno, metallo, stoffa e altri materiali.

I Mercatini di Natale animano il padiglione 7 con le creazioni artigianali delle 34 associate dell’Associazione Arte Cuore e Passione.

Al padiglione 6 è presente anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Udine ODV, che coglie l’occasione della manifestazione per far conoscere ai visitatori i propri progetti e le attività in ambito socio-sanitario.

Nel segno della solidarietà e dello stare insieme torna anche il Torneo di Burraco, organizzato dal Circolo di Udine nel pomeriggio di sabato 14 novembre. Parte del ricavato sarà devoluto all’Andos di Udine.

Eventi gratuiti per i più piccoli e non solo…

Ideanatale non è soltanto un luogo dove trovare il regalo giusto, ma anche uno spazio in cui vivere esperienze e momenti di condivisione. Il programma propone ogni giorno numerose iniziative gratuite per bambini e adulti, tra letture animate di fiabe natalizie, laboratori creativi, giochi con il mais, merende con frutta e gelato, palloncini personalizzati e musica dal vivo.

Tra gli appuntamenti in calendario, domenica 15 novembre nel pomeriggio, lo spettacolo “La conte dal Piçiul Princip”, proposto dal Teatri Stabil Furlan. Ogni giorno, racconti, giochi, animazioni, laboratori, set fotografico e i biscotti della gentilezza nell’area del Bosco Incantato fra atmosfere sognanti e simpatici gnomi.

Tutto il programma eventi su www.ideanatale.it