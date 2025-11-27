IdeaNatale 2025 al via: artigianato, solidarietà e creatività in fiera a Udine

È stata inaugurata oggi a Udine Fiere la 36ª edizione di IdeaNatale, l’appuntamento che ogni anno apre ufficialmente la stagione delle feste riunendo creatività, artigianato e prodotti del territorio. Al taglio del nastro era presente l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

La manifestazione porterà nei padiglioni di Udine Fiere 180 espositori provenienti da tutta Italia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Puglia e Sardegna. Un’offerta ricchissima che spazia dall’artigianato artistico ai prodotti enogastronomici tipici, dagli oggetti per la casa alle idee regalo, passando per decorazioni natalizie, giochi, libri, bijoux e abbigliamento.

Oltre agli stand, il pubblico troverà un fitto programma di eventi: laboratori creativi per bambini e adulti, animazioni, spettacoli, incontri con autori e presentazioni musicali. Un’occasione pensata per far vivere l’atmosfera natalizia con calma e ispirazione, lontano dalla frenesia degli acquisti dell’ultimo minuto.

Quest’anno la fiera assume anche un ruolo solidale: IdeaNatale promuove infatti una raccolta fondi a favore delle popolazioni del Friuli Venezia Giulia colpite dai recenti alluvioni, invitando visitatori ed espositori a contribuire.

Durante la cerimonia di apertura, il Presidente di Udine Fiere, Antonio Di Piazza, ha ringraziato la Famiglia Caucigh per la donazione di un quadro realizzato nel 1970 da Emilio Caucigh, pittore e illustratore friulano. L’opera, che rappresenta in forma allegorica le attività artigianali e industriali dell’epoca, verrà esposta stabilmente in fiera come patrimonio della comunità.

IdeaNatale sarà aperta tutti i giorni fino al 30 novembre, dalle 10.00 alle 20.00.