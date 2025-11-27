  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 27 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
La goriziana Miko Srl cresce a doppia cifra
Furto da 20mila euro alla Samu: rubati computer e tablet
Udine, operativo Bionet: trasformerà 66mila tonnellate di rifiuti in biometano
Regione virtuosa nell’utilizzo dei fondi Pr Fesr 2021-2027
Buoni consigli per far funzionare bene i condomini
Forti investimenti per rifare ponti e cavalcavia
IdeaNatale 2025 al via: artigianato, solidarietà e creatività in fiera a...
L’azienda Muzic conquista la vetta nella guida BereBene 2026 del Gambero...
Consorzio boschi carnici tra i finalisti nel concorso nazionale di Rete...
A Brazzano monitoraggi dell’Ogs, sullo Judrio Comune chiede sistema di alert
BUSINESS FVG


Territorio

IdeaNatale 2025 al via: artigianato, solidarietà e creatività in fiera a Udine

IdeaNatale sarà aperta tutti i giorni fino al 30 novembre, dalle 10.00 alle 20.00
È stata inaugurata oggi a Udine Fiere la 36ª edizione di IdeaNatale, l’appuntamento che ogni anno apre ufficialmente la stagione delle feste riunendo creatività, artigianato e prodotti del territorio. Al taglio del nastro era presente l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti delle associazioni di categoria.

La manifestazione porterà nei padiglioni di Udine Fiere 180 espositori provenienti da tutta Italia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Puglia e Sardegna. Un’offerta ricchissima che spazia dall’artigianato artistico ai prodotti enogastronomici tipici, dagli oggetti per la casa alle idee regalo, passando per decorazioni natalizie, giochi, libri, bijoux e abbigliamento.

Oltre agli stand, il pubblico troverà un fitto programma di eventi: laboratori creativi per bambini e adulti, animazioni, spettacoli, incontri con autori e presentazioni musicali. Un’occasione pensata per far vivere l’atmosfera natalizia con calma e ispirazione, lontano dalla frenesia degli acquisti dell’ultimo minuto.

Quest’anno la fiera assume anche un ruolo solidale: IdeaNatale promuove infatti una raccolta fondi a favore delle popolazioni del Friuli Venezia Giulia colpite dai recenti alluvioni, invitando visitatori ed espositori a contribuire.

Durante la cerimonia di apertura, il Presidente di Udine Fiere, Antonio Di Piazza, ha ringraziato la Famiglia Caucigh per la donazione di un quadro realizzato nel 1970 da Emilio Caucigh, pittore e illustratore friulano. L’opera, che rappresenta in forma allegorica le attività artigianali e industriali dell’epoca, verrà esposta stabilmente in fiera come patrimonio della comunità.

IdeaNatale sarà aperta tutti i giorni fino al 30 novembre, dalle 10.00 alle 20.00.

