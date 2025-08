Il Comune di Pozzuolo del Friuli si rinnova con un nuovo logo

Pozzuolo del Friuli ha un nuovo logo. La Giunta comunale ha approvato una versione grafica moderna e stilizzata dello stemma storico, destinata a essere utilizzata per la comunicazione e in contesti non istituzionali, come materiali informativi, eventi e manifestazioni pubbliche. La decisione, presa con una delibera del 24 luglio 2025, risponde all’esigenza di semplificare la comunicazione online e offline, rendendola più efficace e accessibile.

Il nuovo simbolo, pur mantenendo i suoi elementi storici e araldici, è stato alleggerito da dettagli come ombre, fiocchi e la scritta in latino, per renderlo più leggibile e contemporaneo.

«Si tratta di una scelta che porterà a rinnovare e semplificare la comunicazione sui social, sul sito e sui materiali informativi», ha spiegato il sindaco Gabriele Bressan. «L’alleggerimento del simbolo eviterà sovrapposizioni con lo stemma ufficiale del Comune, conferendo un’identità distintiva e autonoma».

Il nuovo logo conserva i simboli identitari del territorio: lo scudo rosso, la stella, la fascia merlata e il pozzo arcaico, che richiamano il nome di Pozzuolo (Puteolum) e la storia locale. «La grafica studiata valorizza l’identità del territorio e la racconta in maniera più efficace e strategica», ha aggiunto il sindaco, sottolineando che l’uso di questa nuova veste grafica «favorirà la promozione dell’immagine istituzionale del Comune in chiave moderna, valorizzando al contempo la tradizione storica e la capacità dell’Ente di innovarsi e digitalizzarsi».

Lo stemma ufficiale del 1924, concesso con Regio Decreto, continuerà a essere impiegato per tutti gli atti giuridici, protocollari e cerimoniali. Il nuovo logo, invece, verrà usato esclusivamente su social media, sito web, comunicazioni via e-mail e in tutti i contesti divulgativi non protocollari.