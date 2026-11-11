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Il diritto degli animali, il manuale di Lav e carabinieri

La tutela degli animali tra nuove normative, responsabilità penali e strumenti di intervento.
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Rafforzare gli strumenti di contrasto ai reati contro gli animali e migliorare la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore. È questo l’obiettivo della seconda edizione del manuale “Il diritto degli animali”, realizzato dalla LAV insieme all’Arma dei Carabinieri e presentato a Udine.

Una guida che approfondisce gli aspetti del diritto pubblico, amministrativo e penale, le procedure operative e gli elementi di medicina veterinaria, offrendo strumenti concreti a chi è chiamato a intervenire nei casi di maltrattamento e di violazione delle norme a tutela degli animali.

L’incontro è stato anche un’occasione di confronto tra magistratura, forze di polizia, servizi veterinari e amministrazioni locali, per rendere sempre più efficace la prevenzione e la repressione dei reati.

A circa sei anni dalla prima edizione del manuale realizzato da LAV in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e nell’ambito del protocollo d’intesa attivo fin dal 2017 per il contrasto ai maltrattamenti sugli animali, LAV ha presentato una nuova edizione aggiornata e ampliata dell’opera.

Il volume, curato dalle avvocate dell’ufficio legale di LAV Carla Campanaro e Roberta Poscente, è aggiornato alla Legge 6 giugno 2025, n. 82, che introduce importanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali e rappresenta uno strumento tecnico-giuridico di riferimento per operatori del settore. La riedizione 2026 è il frutto di oltre un anno di lavoro e nasce dall’esigenza di rispondere al rapido evolversi del quadro normativo e giurisprudenziale, inclusi i recenti orientamenti della Corte di Cassazione e la riforma dell’articolo 9 della Costituzione (Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), che ha rafforzato la tutela degli animali tra i principi fondamentali dell’ordinamento.

Con quasi mille pagine e il contributo di 37 autori – tra cui professori universitari, magistrati, veterinari e avvocati specializzati – il manuale si distingue per un approccio multidisciplinare che abbraccia filosofia del diritto e bioetica, diritto pubblico, costituzionale e amministrativo, diritto penale e procedura penale, oltre alla medicina veterinaria e alle tecniche investigative applicate ai reati contro gli animali ed a un elenco finale di casi pratici.

Per i saluti istituzionali hanno presenziato: il Cap. Matteo Manesso, Comandante del Centro Anticrimine Natura dell’Arma dei Carabinieri; il Dott. Daniele Faleschini Barnaba, Presidente della sezione penale del Tribunale di Udine; il Dott. Massimo Lia, Procuratore capo della Procura di Udine e il Dott. Andrea Giorgiutti, Comandante del Corpo forestale regionale, mentre il Presidente del TAR Friuli-Venezia Giulia Carlo Modica de Mohac di Grisì è intervenuto per un suo saluto in collegamento da remoto.

Durante l’evento sono intervenuti:

Dott.ssa Elisa Calligaris, sostituto procuratore presso la Procura di Udine;

Dott. Ciro Troiano, criminologo e Responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, autore;

Dott.ssa Ilaria Innocenti, responsabile dell’Ufficio rapporti istituzionali LAV;

Avv. Maddalena Bosio, avvocato del Foro di Udine;

Gen. Di Brigata Carlo Alberto Minniti, Capo del Servizio per la Veterinaria presso il Dipartimento per l’Organizzazione sanitaria e veterinaria del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Dott.ssa Daria Boscolo Palo, Dirigente Veterinario presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);

Dott. Umberto Fattori, Responsabile dell’Osservatorio biodiversità e grandi carnivori nella Direzione generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ten. Col. Cristiano Manni, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio;

Dott. Paolo Molinari, ricercatore faunistico, consigliere del Comune di Tarvisio e membro IUCN.

A moderare l’incontro l’avvocata Roberta Poscente, Ufficio legale LAV e co-curatrice del Manuale LAV e Arma dei Carabinieri.

Questa presentazione si inserisce all’interno di una serie di iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale per diffondere i contenuti del manuale e rafforzare la rete tra i soggetti impegnati nel rispetto degli animali, favorendo nuove sinergie e azioni sul campo e nelle Aule giudiziarie sempre più efficaci.

 

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