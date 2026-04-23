Il fiuto dei cani scopre i tumori

Potrebbe arrivare dal naso dei cani una svolta importante nella diagnosi precoce dei tumori.

In uno studio recente condotto a Berlino, animali appositamente addestrati sono riusciti a distinguere pazienti sani da malati di tumore al polmone semplicemente annusando mascherine utilizzate per respirare. Il risultato è sorprendente: oltre il 95% di accuratezza.

Un dato significativo se si considera che oggi la diagnosi si affida spesso a esami come la Tac, che comportano esposizione a radiazioni e non sono sempre privi di errori.

Il segreto sta nell’olfatto dei cani, fino a centomila volte più sensibile di quello umano, grazie a oltre 200 milioni di recettori olfattivi.

Questa capacità permette loro di individuare particolari molecole, i cosiddetti composti organici volatili, che il corpo rilascia attraverso il respiro, la pelle o i fluidi e che possono essere indicatori di malattia.

Non è la prima applicazione: i cani sono già in grado di rilevare infezioni, crisi nei pazienti diabetici e persino segnali legati al Parkinson.

Durante la pandemia sono stati utilizzati anche negli aeroporti per individuare persone positive al Covid.

L’obiettivo degli scienziati è ora replicare queste capacità con sensori artificiali, creando “nasi elettronici” per diagnosi rapide, non invasive e sempre più precise.