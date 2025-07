Il friulano rilancia, ora cartelli in tutte le stazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non solo rimettere i cartelli trilingue nelle stazioni di Cividale e Udine-San Gottardo, ma estenderli in tutte le stazioni della provincia di Udine o oltre. Il Friuli, compatto, con istituzioni, associazioni legate alla marilenghe e autonomisti rilancia di fronte a Rfi. Il deputato della Lega Graziano Pizzimenti e la viceministro Vannia Gava hanno incontrato l’amministrare Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, dopo la rimozione dei cartelli a Cividale e Udine. “Faremo a breve un tavolo tecnico – spiega Pizzimenti – ma la nostra proposta è quella di estendere i cartelli a tutte le stazioni “friulane” gestite da Rfi. L’amministratore delegato ha aperto a questa possibilità che vogliamo percorrere”. I cartelli potrebbero così, invece che sparire, più che raddoppiare e apparire anche a Udine, Codroipo, Basiliano e in altre stazioni “friulanofone”.

Del tema in Regione si sta occupando l’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ed è stato interessato anche l’assessore con delega alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti. In prima fila cè l’Arlef che assieme a Fuc aveva dato vita all’iniziativa e da subito ha dato battaglia per il riposizionamento della segnaletica in italiano e friulano. Ma l’appoggio è arrivato anche da Aclif, assieme allUnione culturale economica slovena e dall’istituto “Pre Checo Placerean”. Era dai tempi della lotta per l’Università del Friuli che le anime dell’autonomismo non si mobilitavano tutte assieme. Impensabile – a loro dire – cancellare, con la scusa del rifacimento dell’infrastruttura, storia e tradizioni di un popolo.