Il mercato settimanale si sposta in Piazza Duomo per i lavori di Via Canciani

Nelle prossime settimane partiranno i lavori in via Canciani a Udine, che come già avvenuto in via Battisti e via Poscolle alta, sarà completamente riqualificata. Saranno infatti effettuati lavori sulla rete idrica e sui sottoservizi da parte di Cafc e in seguito sarà completamente restaurato il porfido in superficie. Per questo a partire dal 28 aprile e per tutta la durata dei lavori, quindi entro luglio, il mercato settimanale di piazza XX Settembre sarà perciò trasferito in piazza Duomo. Al termine dei lavori e una volta concluso definitivamente il cantiere del “ferro di cavallo” le bancarelle e le attività mercatali torneranno in piazza XX Settembre. Per vedere il mercato coperto in Piazza XX settembre, come confermato da Venanzi ai microfoni di Telefriuli, ci vorrà ancora del tempo.