Il party udinese dei tifosi inglesi nella notte prima della Finale

Brindisi a ritmo di musica londinese ieri notte a Udine per i tifosi del Tottenham che si sono radunati in alcuni locali del centro per dare inizio ai momenti di festa che precederanno l’attesissima Finale di Supercoppa Europea di questa sera. Tra i più gettonati l’irish pub Black Stuff, anche sede del fan club dedicato al portiere friulano degli Spurs, Gulielmo Vicario.
Sua la maglia più gettonata, ma anche quella dell’icona britannica Paul Gascoigne, in un coeso momento di divertimento che ha unito supporters londinesi e appassionati udinesi.