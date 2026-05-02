Il treno degli Alpini per i 50 anni dal terremoto

Un viaggio nella memoria e nella ricostruzione: è arrivato oggi a Pinzano al Tagliamento il treno storico dedicato agli Alpini della ricostruzione, tra gli appuntamenti più significativi delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Partito da Treviso, il convoglio ha raggiunto uno dei territori più colpiti dal sisma, dove furono distrutte abitazioni e infrastrutture, compresa la stazione ferroviaria. A bordo, numerose rappresentanze delle Penne Nere provenienti da diverse sezioni del Nord Italia.

L’iniziativa si inserisce nel programma regionale dei treni storici, che nel 2026 prevede 38 corse fino a dicembre, con un’attenzione particolare alla memoria del terremoto e al percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Un progetto che unisce storia, territorio e identità, valorizzando i luoghi simbolo della ricostruzione e trasmettendo alle nuove generazioni il significato del cosiddetto “modello Friuli”.