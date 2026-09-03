In borgo Gemona si protrae l’incubo cantieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Segnaletiche di lavori in corso, transennamenti e depositi di materiali che comportano temporanee riduzioni del numero di stalli.

Quello dei cantieri pare essere un incubo senza soluzione di continuità per i frontisti udinesi di borgo Gemona, da mesi esposti a interventi manutentivi, che riducono la percorribilità delle vie e l’accessibilità alle attività commerciali.

Da questa mattina un nuovo cartello annuncia il divieto di sosta lungo una porzione di via Tiberio Deciani a partire da lunedì 7 settembre, mentre un altro segnala la chiusura della via dal giorno seguente, in entrambi i casi fino a mercoledì 30 settembre.

La risposta dell’amministrazione comunale ai dubbi di commercianti e residenti è giunta nel pomeriggio di oggi, comunicando la necessità di estensione dei lavori fino a fine mese per completare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di rifacimento della pavimentazione stradale.